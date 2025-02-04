Баварія продовжила контракт з Девісом

Канадський захисник Баварії Альфонсо Девіс підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.

Нова угода буде розрахована до 30 червня 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються.

"Я дуже радий, що продовжив свій контракт у цьому чудовому клубі. Я прийшов до Баварії коли мені було 18, і я просто хотів щодня вчитися, щоб стати одним із найкращих на своїй позиції. Я вже багато чого досяг тут, але попереду ще більше", – розповів Девіс.

За інформацією журналіста Sky Sports Флоріана Платтенбурга, зарплата гравця зросте до 15 млн євро. Також він отримає виплату за підписання нового контракту та різні додаткові бонуси.

Девіс перейшов у Баварію з Ванкувера у 2019 році. Разом з командою вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, а також 5 разів чемпіонат Німеччини, два Кубки Німеччини та тричі Суперкубок.Цього сезону на його рахунку 25 матчі в усіх турнірах, в яких записав на свій рахунок один гол та три результативні передачі.

Нагадаємо, що вчора Баварія оголосила про продовження контракту зі своєю легендою Мануелем Ноєром.