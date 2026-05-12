Капітан збірної Канади може пропустити чемпіонат світу

Захисник мюнхенської Баварії та капітан національної збірної Канади Альфонсо Девіс може пропустити чемпіонат світу через чергову м'язову травму.

Про це повідомляє BILD.

У 25-річного гравця діагностували розрив м'язового пучка лівого стегна, який він отримав під час півфінального протистояння Ліги чемпіонів із ПСЖ.

"Це дуже прикро, перш за все для нього самого і, звісно, для нас також. Він добре повернувся після важкої травми коліна, але потім м'язові ушкодження знову і знову відкидали його назад. Він так і не зміг увійти в ритм. Це боляче, і для нього зараз складний етап у ментальному плані. Але ми всі будемо підтримувати його якнайкраще і сподіваємося, що він повернеться стабільним", – заявив спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд.

Головний тренер Баварії Венсан Компані підтвердив занепокоєння клубу щодо морального настрою гравця, який раніше зізнавався у пережитих ментальних кризах під час реабілітації.

"Фізично я не хвилююся. Він повернеться, все буде добре. Але ментально це неймовірно важко. Іноді найскладнішими є не великі травми, а саме ці дрібніші ушкодження, які постійно повертаються. Але він повинен знову швидко перемкнути вимикач. Подивимося, що буде з чемпіонатом світу", — підсумував Компані.

Нагадаємо, що нинішня травма стала третім м'язовим рецидивом Девіса після його повернення у гру в грудні 2025 року. Раніше гравець дев'ять місяців відновлювався від розриву хрестоподібних зв'язок і пошкодження хряща правого коліна.

Після відновлення він уже мав розрив м'язового волокна у лютому та розтягнення стегна у березні.

Сумарно у поточному сезоні Девіс взяв участь у 23 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, відзначившись 1 голом і 5 асистами.