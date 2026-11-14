Зірка Баварії травмувався у грі за національну збірну

Захисник Баварії та збірної Канади Альфонсо Девіс отримав м'язове пошкодження на самому початку першої гри плейоф Ліги націй КОНКАКАФ проти команди Гватемали (3:2).

Про це повідомляє Kicker.

Гравець вийшов у стартовому складі, але вже на 5-й хвилині відчув біль і був замінений на Ральфа Прісо. Через підозру на м'язову травму 26-річний футболіст достроково залишить розташування національної збірної та повернеться до Мюнхена для проходження детального медичного обстеження.

У поточному сезоні у складі Баварії Девіс провів 15 матчів, відзначившись трьома забитими м'ячами та трьома гольовими передачами.

Напередодні повідомлялося, що атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Луїс Діас відновив тренування після травми.