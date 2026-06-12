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Зірка Баварії пропустить стартовий матч ЧС-2026 через травму

Денис Іваненко — 12 червня 2026, 07:18
Зірка Баварії пропустить стартовий матч ЧС-2026 через травму
Альфонсо Девіс
instagram.com/alphonsodavies

Збірна Канади не зможе розраховувати на свого лідера Альфонсо Девіса у стартовому поєдинку чемпіонату світу-2026 проти Боснії та Герцеговини.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

На передматчевій пресконференції головний тренер "кленових листків" Джессі Марш заявив, що лівий захисник не зіграє через проблеми зі здоров'ям. При цьому він підкреслив, що динаміка відновлення футболіста після пошкодження є позитивною.

"Ми зробили МРТ напередодні. Він відновлюється неймовірно добре, але поки що не перебуває у стані 100-відсоткової готовності", – заявив Марш.

Зазначимо, що матч групи B Канада – Боснія та Герцеговина відбудеться 12 червня. Він розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Напередодні вже було зіграно два стартові поєдинки ЧС-2026. У матчі-відкритті Мексика здобула впевнену перемогу над ПАР, а Південна Корея переграла Чехію.

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