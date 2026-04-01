Я не збираюся нічого підтверджувати: Ребров щодо чуток з приводу свого майбутнього в збірній України

Головний тренер збірної України відреагував на інформацію в ЗМІ щодо своєї готовності продовжити роботу з національною командою.

Своїми емоціями він поділився на етері Megogo.

"Я не збираюся нічого підтверджувати чи спростовувати. Запитайте у того, хто опублікував цю новину, де вона перевірена, хто дав цю новину та запитайте, звідки це".

Раніше наставник зазначав, що питання його подальшої роботи вирішуватиметься під час зустрічі з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком. Тренер запевнив, що рішення ухвалять із максимальною користю для команди та країни.

Ребров очолює збірну України з 2023 року. Він вивів команду на Євро-2024, де "синьо-жовті" не змогли вийти з групи. Чинна угода фахівця спливає після чемпіонату світу-2026, на який команда не відібралася. Раніше тренер пояснив поразку від Швеції (3:1).

Вже сьогодні, 31 березня, збірна України перемогла у товариському матчі обіграла національну команду Албанії завдяки єдиному голу Олексія Гуцуляка на 46-й хвилині.