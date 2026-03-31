Реабілітувались за Швецію: збірна України з голом Гуцуляка перемогла Албанію

Збірна України у товариському матчі в іспанській Валенсії обіграла національну команду Албанії.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Збірна України розпочала гру з тиску на ворота суперника. На 16-й хвилині Роман Яремчук замкнув головою навіс від Олексія Гуцуляка, проте гол скасували через офсайд. Надалі не використав свій шанс Назар Волошин, також небезпека була після ударів Гуцуляка та Малиновського.

"Синьо-жовті" змогли вийти вперед на старті другої половини гри. Гуцуляк головою замкнув подачу з флангу від Богдана Михайліченка. Для 28-річного гравця – це шостий гол за національну команду у 17 матчах.

Збірна України повністю контролювала хід матчу та була близькою до того, щоб подвоїти свою перевагу. Проте Волошин не зміг переграти голкіпера албанців Томаса Стракошу, а удар Шапаренка прийняла на себе стійка воріт.

Товариський матч

31 березня

Україна – Албанія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 46 Гуцуляк

Україна: Різник – Конопля (Тимчик, 64), Забарний (к), Сарапій, Михайличенко – Шапаренко (Судаков, 82), Ярмолюк (Калюжний, 64), Малиновський (Зубков, 74) – Гуцуляк (Циганков, 82), Яремчук (Пономаренко, 64), Волошин (Зубков, 74)

Албанія: Стракоша – Гісай (Бальїу, 59), Хюсай, Плана, Ґімшиті, Мітай – Аслані, Лячі (Паязіті, 59), Ходжа (Піло, 46), Шеху (Байрамі, 59) – Узуні (Асані, 82), Броя (Мехметі, 46)

Зазначимо, що до цього команди вісім разів перетиналися на футбольному полі. В історії очних протистоянь наша збірна має перевагу – шість перемог та по одній нічиїй і поразці.

Востаннє вони зустрічалися в листопаді 2024 року в Лізі націй. Тоді "синьо-жовті" здолали албанців з рахунком 2:1, завдяки двом швидким голам уже в перші десять хвилин зустрічі.

Напередодні Україна й Албанія втратили шанс потрапити на ЧС-2026. У півфіналі раунду плейоф вони поступились Швеції та Польщі відповідно.