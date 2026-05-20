Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ребров повернеться до тренерської роботи в ОАЕ: ЗМІ назвали клуб, який очолить український тренер

Олексій Мурзак — 20 травня 2026, 22:34
Ребров повернеться до тренерської роботи в ОАЕ: ЗМІ назвали клуб, який очолить український тренер
Сергій Ребров
УАФ

Колишній наставник збірної України Сергій Ребров продовжить тренерську кар'єру в ОАЕ.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що український фахівець очолить клуб Аль-Вахда з Абу-Дабі, угода вже перебуває на фінальній стадії.

Про деталі контракту наразі нічого невідомо.

Свого часу Ребров вже працював в ОАЕ, де вигравав чемпіонат та Кубок ліги з Аль-Айном.

Нагадаємо, що Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України 22 квітня 2026 року. Фахівець не зміг вивести "синьо-жовтих" на чемпіонат світу, який відбудеться цьогоріч у США, Канаді та Мексиці. 

Сергій Ребров

Сергій Ребров

Ярмоленко зрівнявся з Ребровим в історичному списку бомбардирів УПЛ
Грецький гранд не збирається запрошувати Реброва на посаду нового головного тренера
Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за Єрмака – УП
Ярмоленко забив 122-й гол та впритул наблизився до Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ
Ребров може піти шляхом Блохіна: українським тренером зацікавився грецький гранд

Останні новини