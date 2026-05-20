Ребров повернеться до тренерської роботи в ОАЕ: ЗМІ назвали клуб, який очолить український тренер

Колишній наставник збірної України Сергій Ребров продовжить тренерську кар'єру в ОАЕ.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що український фахівець очолить клуб Аль-Вахда з Абу-Дабі, угода вже перебуває на фінальній стадії.

🟤🇺🇦 الوحدة يقترب من التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبيرف (51 عاماً) مدرب منتخب أوكرانيا.



⚠️ سبق وأن حقق بطولتي الدوري وكأس الرابطة مع العين. pic.twitter.com/ELUvaQLtpY — 🇦🇪 سدّد (@UAEkick) May 19, 2026

Про деталі контракту наразі нічого невідомо.

Свого часу Ребров вже працював в ОАЕ, де вигравав чемпіонат та Кубок ліги з Аль-Айном.

Нагадаємо, що Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України 22 квітня 2026 року. Фахівець не зміг вивести "синьо-жовтих" на чемпіонат світу, який відбудеться цьогоріч у США, Канаді та Мексиці.