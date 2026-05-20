Ребров повернеться до тренерської роботи в ОАЕ: ЗМІ назвали клуб, який очолить український тренер
Сергій Ребров
УАФ
Колишній наставник збірної України Сергій Ребров продовжить тренерську кар'єру в ОАЕ.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначається, що український фахівець очолить клуб Аль-Вахда з Абу-Дабі, угода вже перебуває на фінальній стадії.
Про деталі контракту наразі нічого невідомо.
Свого часу Ребров вже працював в ОАЕ, де вигравав чемпіонат та Кубок ліги з Аль-Айном.
Нагадаємо, що Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України 22 квітня 2026 року. Фахівець не зміг вивести "синьо-жовтих" на чемпіонат світу, який відбудеться цьогоріч у США, Канаді та Мексиці.