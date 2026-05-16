Грецький гранд не збирається запрошувати Реброва на посаду нового головного тренера
Сергій Ребров
УАФ
Панатінаїкос не збирається запрошувати на посаду головного тренера колишьного наставника збірної України Сергія Рерова.
Про це повідомляє Sportal.gr.
За інформацією видання, у клубі спростували інформацію деяких ЗМІ про домовленість з українським фахівцем, наголосивши, що останні чутки не відповідають дійсності.
Нагадаємо, що Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України 22 квітня 2026 року. Фахівець не зміг вивести "синьо-жовтих" на чемпіонат світу 2026.
Напередодні Українська асоціація футболу оголосила про проведення пресконференції щодо призначення нового головного тренера національної збірної.