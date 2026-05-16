Грецький гранд не збирається запрошувати Реброва на посаду нового головного тренера

Олексій Мурзак — 16 травня 2026, 00:23
Сергій Ребров
УАФ

Панатінаїкос не збирається запрошувати на посаду головного тренера колишьного наставника збірної України Сергія Рерова.

Про це повідомляє Sportal.gr.

За інформацією видання, у клубі спростували інформацію деяких ЗМІ про домовленість з українським фахівцем, наголосивши, що останні чутки не відповідають дійсності.

Нагадаємо, що Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України 22 квітня 2026 року. Фахівець не зміг вивести "синьо-жовтих" на чемпіонат світу 2026.

Напередодні Українська асоціація футболу оголосила про проведення пресконференції щодо призначення нового головного тренера національної збірної.

Панатінаїкос Сергій Ребров

Сергій Ребров

