Припустилися надто багатьох помилок: Ребров – про поразку від Швеції

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на поразку від Швеції у плейоф відборі на ЧС-2026.

Про це фахівець розповів у коментарі MEGOGO.

"На жаль, ми програли. Ми припустилися надто багатьох помилок – тому й зазнали поразки. Дуже важко грати, коли пропускаєш гол уже на четвертій хвилині.

Думаю, ми поступилися сильній збірній – вони дуже організовано оборонялися. На жаль, ми не використали свої моменти.

Чому не вдалося нічого створити попереду? Збірна Швеції діяла дуже компактно в обороні. Вона змінила схему гри – грала з трьома центральними захисниками. Було дуже важко розкривати таку оборону. Вони атакували невеликою групою гравців, але в захисті діяли дуже щільно", – сказав він.