Припустилися надто багатьох помилок: Ребров – про поразку від Швеції
Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на поразку від Швеції у плейоф відборі на ЧС-2026.
Про це фахівець розповів у коментарі MEGOGO.
"На жаль, ми програли. Ми припустилися надто багатьох помилок – тому й зазнали поразки. Дуже важко грати, коли пропускаєш гол уже на четвертій хвилині.
Думаю, ми поступилися сильній збірній – вони дуже організовано оборонялися. На жаль, ми не використали свої моменти.
Чому не вдалося нічого створити попереду? Збірна Швеції діяла дуже компактно в обороні. Вона змінила схему гри – грала з трьома центральними захисниками. Було дуже важко розкривати таку оборону. Вони атакували невеликою групою гравців, але в захисті діяли дуже щільно", – сказав він.
Тренер вибачився перед уболівальниками збірної за поразку від Швеції.
"Ми перепрошуємо. У хлопців було бажання перемогти, але це футбол, на жаль. Ми програли, але я вдячний хлопцям, вони відпрацювали на полі.
Мої наступні плани – зіграти другу гру", – розповів Ребров.
Швеція вийшла у фінал плейоф відбору, де зіграє проти команди Польщі. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.