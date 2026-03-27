Припустилися надто багатьох помилок: Ребров – про поразку від Швеції

Олександр Булава — 27 березня 2026, 00:14
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на поразку від Швеції у плейоф відборі на ЧС-2026.

Про це фахівець розповів у коментарі MEGOGO.

"На жаль, ми програли. Ми припустилися надто багатьох помилок – тому й зазнали поразки. Дуже важко грати, коли пропускаєш гол уже на четвертій хвилині.

Думаю, ми поступилися сильній збірній – вони дуже організовано оборонялися. На жаль, ми не використали свої моменти.

Чому не вдалося нічого створити попереду? Збірна Швеції діяла дуже компактно в обороні. Вона змінила схему гри – грала з трьома центральними захисниками. Було дуже важко розкривати таку оборону. Вони атакували невеликою групою гравців, але в захисті діяли дуже щільно", – сказав він.

Тренер вибачився перед уболівальниками збірної за поразку від Швеції.

"Ми перепрошуємо. У хлопців було бажання перемогти, але це футбол, на жаль. Ми програли, але я вдячний хлопцям, вони відпрацювали на полі.

Мої наступні плани – зіграти другу гру", – розповів Ребров.

Швеція вийшла у фінал плейоф відбору, де зіграє проти команди Польщі. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.

Без дебютанта та дискваліфікованих: Ребров визначився з заявкою України на матч проти Швеції
Це дуже сильна команда за характером: Ребров поділився очікуваннями від матчу збірної України проти Швеції
Ребров – про те, хто виведе команду на матч проти Швеції в якості капітана: Яка вам різниця?
Мене вразила його гра: Ребров – про причини дебютного виклику Пономаренка до збірної України
Я розмовляв з лікарем: Ребров – про кадрові втрати України напередодні матчу відбору проти Швеції на ЧС-2026

