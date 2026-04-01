РебрOFF: українські ультрас вивісили красномовний банер під час матчу з Албанією

Богдан Войченко — 1 квітня 2026, 00:05
Під час товариського матчу між збірними України та Албанії, який завершився мінімальною перемогою "синьо-жовтих" (1:0), на трибунах розгорівся справжній протест.

Групування ультрас "United Ukraine" вивісило провокативний банер із написом "РебрOFF", прозоро натякаючи на необхідність відставки головного тренера Сергій Ребров.

Такий жест став демонстрацією відкритого невдоволення частини фанатів роботою наставника національної команди.

Причина очевидна – свіжа поразка, яка боляче вдарила по амбіціях команди. Напередодні Україна втратила шанс пробитися на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції з рахунком 1:3.

Читайте також :
Фото Ребров, іди геть! Думки вголос після чергового провалу збірної України

