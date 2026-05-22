Слован розглядає Реброва на посаду головного наставника: Був успішним тренером скрізь, де працював

Генеральний директор братиславського Слована Іван Кмотрік-молодший назвав декількох кандидатів на посаду головного тренера, серед яких знайшлося місце Сергію Реброву.

Його цитує клубний сайт.

Словацький клуб перебуває на фінальній стадії вибору нового наставника для першої команди. Серед ймовірних варіантів називають імена Яя Тура та Ігора Біщана.

Також серед можливих кандидатів Слован розглядає колишнього наставника збірної України, Валер'яна Ісмаеля та Роббі Кіна. Прізвище ще одного цікавого варіанту на цю посаду представник керівництва клубу з Братислави не розкрив.

"Питання нового головного тренера наразі є нашою головною темою та найважливішим рішенням на найближчий період. Ми хотіли бути відкритими з нашими фанатами. Імена Ігора Біщана та Яя Туре відповідають дійсності, тому я їх підтвердив. Є й інші кандидати, яких можу назвати. Є дуже цікаве ім'я – Сергій Ребров, який був успішним тренером скрізь, де працював", – заявив Кмотрік-молодший.

Нагадаємо, що Ребров залишив посаду головного тренера "синьо-жовтих" 22 квітня 2026 року. Його у тренерському кріслі змінив італієць Андреа Мальдера.

Цікаво, що гендиректор Слована говорив про успішність українського коуча на усіх його роботах, але наставник не виконав завдання у збірній, яку не вивів на чемпіонат світу з футболу 2026.

Відзначимо, що Владімір Вайсс очолював Слован, який цьогоріч став чемпіоном країни, із травня 2021-го до кінця сезону-2025/26. 61-річний спеціаліст продовжить роботу на чолі збірної Словаччини.

Раніше повідомлялося, що Ребров може опинитися в ОАЕ.