Ребров: чому Бондаренко не поїхав на Олімпіаду?

Головний тренер збірної України Сергій Ребров незадоволений тим, що Артем Бондаренко не поїхав на Олімпійські ігри-2024.





Його слова передає " ТаТоТаке ".

"На жаль, футбольна Олімпіада проводиться поза датами ФІФА. Якою може бути позиція УАФ? Якщо клуб не зобов'язаний когось відпускати? В мене одне питання — чому не поїхав Бондаренко, який не грав на Євро?

А ще є питання до позиції Руха, який не відпустив гравців на турнір у Тулоні... Нещерет? Тут я розумію: Динамо треба було грати кваліфайн-раунд ЛЧ, вони не хотіли залишатися з одним досвідченим голкіпером.

Я розмовляв: позиція клубів була така: Скасуйте Кубок України та перенесіть перший тур. Все було зроблено, що далі - ви бачили. В регламенті не прописано, щоб клуби обов'язково відпускали гравців", — сказав Ребров.

Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.

Також зазначимо, що Олімпійська збірна України з футболу виграла міжнародний товариський турнір "Моріса Ревелло" у Франції, обігравши у фіналі Кот-д'Івуар U-20. У фінал вони вийшли з першого місця у групі, де розгромили Індонезію U-20, знищили Італію U-21, впевнено переграли Панаму U-23, а в останньому матчі групи виграли Японію U-19. Турнір проходив перед стартом Олімпійських ігор-2024.