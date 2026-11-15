Трубін – про поразку Північній Ірландії: Самі себе закопуємо

Воротар збірної України Анатолій Трубін висловився про поразку від Північної Ірландії та перспективи вильоту команди в дивізіон С.

Футболіст поспілкувався з каналом ВЗБІРНА.

"Думаю, майже все не вийшло. Погано зіграли. Тому я вважаю, що результат закономірний. Було пару моментів, де могли забити, але в цілому мені не дуже сподобалася гра.

Все залежить від нас. По-перше, як ми зможемо перелаштуватися з поганого результату – трьох поразок поспіль. Може бути купа негативу цілком заслужено. Будемо дивитися, як ми зможемо психологічно підготуватися до цієї гри. Потрібно виходити, віддавати всього себе і здобувати позитивний результат.

А щодо третього кошика… Вже так відбулося. Будемо дивитися вже при жеребкуванні. Звичайно, що хотілося бути, можливо, в другому кошику, але ми заслуговуємо на те, що заслуговуємо, як граємо зараз. Самі себе закопуємо, тому потрібно з цієї ями якось вилазити всім разом", – розповів Трубін.

Через програш "жовто-сині" втратили шанс на підвищення у дивізіоні і тепер боротимуться за збереження прописки в Лізі В. Матч шостого туру "жовто-сині" зіграють 17 листопада проти Грузії, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що сам Трубін став найкращим гравцем збірної України за версією вболівальників.

Раніше підсумки гри підбив фланговий захисник "жовто-синіх" Віталій Миколенко.