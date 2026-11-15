Федорчук заявив, що матч проти Грузії може стати останнім для Мальдери на чолі збірної України

Український тренер Олег Федорчук вважає, що поєдинок 6-го туру Ліги націй-2026/27 проти Грузії може стати останнім для Андреа Мальдери та його тренерського штабу у збірній України.

Про наступний поєдинок він висловився в інтерв'ю Українському футболу.

"Якщо ми вже не виграємо у Грузії... Нічия нас ще задовольнить (з турнірної точки зору), але якщо програємо – думаю, це буде прощальний матч для тренерського штабу Мальдери. Це звучить банально, але іншого рішення не зрозуміє ніхто", – припустив наставник.

Нагадаємо, що Мальдера очолив синьо-жовту національну команду у середині травня 2026-го. Збірна вже провела під його керівництвом 7 ігор (2 перемоги, 1 нічия та 4 поразки).

65-річний спеціаліст звернувся до футболістів, яких закликав згуртуватися, бо інакше він не бачить сенсу їхнього перебування у національній команді.

"Це стосується і тренерського штабу, і цих гравців – особливо тих, хто вже у такому, скажімо, немолодому віці (не будемо говорити "ветерани"), і особливо тих, кого викликають за якісь минулі заслуги, давні голи і так далі. Хлопцям треба зібратися і готуватися вже із сьогоднішнього дня, тому що потенціал є, і окремі відрізки показують, що він є, але ж жодного матчу ми не провели рівно два тайми", – додав Федорчук.

Матч Україна – Грузія розпочнеться у вівторок, 17 листопада, о 21:45 (за київським часом). Це буде 13-й лобовий поєдинок між цими збірними. Наразі "хрестоносці" ще не знають, як перемагати "синьо-жовтих" – 7 поразок та 5 мирові.

Остання зустріч, яка відбулася у 2-му турі ЛН-2026/27, закінчилася нульовою нічиєю.

До нового очного протистояння команди підходять у поганому настрої. Україна у 5-му турі мінімально програла Північній Ірландії (0:1) та зберігає 3-тє місце у квартеті F (4 очки). Натомість грузини з 2 пунктами замикають групу, програвши Угорщині у попередньому матчі (0:2).