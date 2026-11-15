Кащук став першим гравцем з чемпіонату Азербайджану, який зіграв за збірну України

26-річний вінгер Карабаха Олексій Кащук дебютував за збірну України у матчі 5-го туру Ліги націй УЄФА проти Північної Ірландії, вийшовши у стартовому складі.

Таким чином він став першим в історії гравцем з чемпіонату Азербайджану, який зіграв за Україну.

Олексій провів на полі майже весь, матч – вже у компенсований час його замінив нападник Болоньї Артем Довбик.

У матчі Кащук запам'ятався двома небезпечними моментами – спершу в першому таймі пробивав з небезпечної позиції, однак не зміг переграти голкіпера, а наприкінці гри виконав простріл у штрафний, з якого ледь не забив Данило Сікан.

Однак у підсумку Україна так і не відзначилася голом, поступившись Північній Ірландії з рахунком 0:1. Після поразки команда Андреа Мальдери боротиметься за збереження місця в Дивізіоні B. У "синьо-жовтих" лише чотири бали за 5 матчів.

Свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють 17 листопада проти Грузії, поразка означатиме виліт у нижчий дивізіон. У першому поєдинку в Тбілісі суперники зіграли внічию – 0:0.

Нагадаємо, Кащук виступає за Карабах із вересня 2024 року. У сезоні-2026/27 вінгер забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу у 18 матчах за клуб у всіх турнірах.