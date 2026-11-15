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Визначилась суддівська бригада на матч Україна – Грузія в 6 турі Ліги націй

Володимир Максименко — 15 листопада 2026, 17:25
Визначилась суддівська бригада на матч Україна – Грузія в 6 турі Ліги націй
Грузія – Україна
УАФ

Визначилась суддівська бригада, яка працюватиме на матчі шостого туру групового етапу між Україною та Грузією.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Так, головним арбітром зустрічі виступить словенець Мартін Матоша. На лініях йому допомагатимуть Матей Жуніч та Александар Касалович. Роль резервного рефері отримав Давід Смайц.

За систему ВАР відповідатимуть Ален Борошак та Асмір Сагркович.

Зазначимо, що для 31-річний рефері не перетинався з українськими збірними або клубами.

Гра проти Грузії відбудеться 17 листопада о 21:45 за київським часом. У попередньому поєдинку колективи розписали нульову нічию.

Наразі "синьо-жовті" посідають третє місце у групі B2. Нижче нашої команди лише Грузія, яка протягом турніру здобула 2 залікових бали.

Напередодні Андреа Мальдера назвав причини поразки у матчі з Північною Ірландією.

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