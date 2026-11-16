Україна – Грузія: де та коли дивитися матч Ліги націй

У вівторок, 17 листопада, відбудеться матч шостого туру Ліги націй-2026/27 між збірними України та Грузії з футболу.

Це протистояння ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра у Кошице розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK". Окрім того, він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Зауважимо, що це буде 13-те очне протистояння між командами. Перевагу мають "синьо-жовті" – сім перемог і п'ять разів було зафіксовано нічию.

Востаннє вони перетинались на полі 28 вересня. Та зустріч першого кола завершилась із рахунком 0:0.

Нагадаємо, що майбутні суперники є аутсайдерами своєї групи в Лізі націй. Україна має своєму активі чотири залікові бали, а грузини – два.