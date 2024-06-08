Олімпійська збірна України продовжила переможну серію на товариському турнірі у Франції

Олімпійська збірна України впевнено перемогла Панаму в третьому турі міжнародного товариського турніру імені Моріса Ревелло.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Вже на першій хвилині Назар Волошин міг відкривати рахунок, але поцілив у стійку. Україна продовжувала контролювати хід зустрічі, й ігрова перевага вилилася в логічні голи в середині другого тайму.

Спершу Волошин з другої спроби вразив ворота панамців на 62-й хвилині, а потім свіжий Єгор Ярмолюк скористався жахливою обрізкою голкіпера й подвоїв перевагу.

Ближче до кінця зустрічі панамці могли скорочувати відставання, коли Пердомо ледь не вивалився сам-на-сам із Нещеретом, але Максим Брагару постелився в підкаті й завадив йому забити.

Tournoi Maurice Revell

Франція

Третій тур

8 червня

Україна U-23 — Панама U-23 — 2:0

Голи: 1:0 — Волошин 62, 2:0 — Ярмолюк 67

Україна: Нещерет, Брагару, Павлюк, Михавко, Драмбаєв (Мартинюк 69), Михайленко, Кучерявий (Ярмолюк 62), Сігєєв, Синчук (Хлань 69), Волошин (Федор 85), Краснопір (Сікан 69)

Панама: Дімас, Девіс, Пердомо, Санчес, Тельйо Валор, Веліс (Моран 61), Арройо, Карраскілья (Мендес 76), Орельєн, Альварадо, Філліпс (Гевара 61)

Попередження: Веліс 7, Девіс 45+2

Нагадаємо, у першому турі українці розгромили Індонезію U-20, а у другому знищили Італію U-21. Відтак олімпійська команда здобула третю перемогу поспіль, загальний рахунок — 9:0.

В завершальному матчі групового етапу підопічні Руслана Ротаня зіграють проти Японії U-19. Матч відбудеться в понеділок, 10 червня, початок — о 15:30.

Після трьох зіграних матчів олімпійська збірна України з 6-очковим відривом лідирує у групі B. Якщо "жовто-сині" втримають перше місце, то вийдуть у фінал турніру, де зіграють проти переможця квінтету A.