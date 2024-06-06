Україна U-23 — Італія U-21 4:0: огляд матчу

Олімпійська збірна України з футболу перемогла Італію U-21 у другому турі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revell у Франції.

Tournoi Maurice Revell

Франція

Другий тур, 6 червня

Україна U-23 — Італія U-21 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Хлань 31, 2:0 — Мартинюк 53, 3:0 — Сікан 64, 4:0 — Волошин 71.

Зазначимо, що у першому матчі українці розгромили Індонезію U-20. На груповому етапі турніру Україна також зіграє проти Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.