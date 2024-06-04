Олімпійська збірна України розгромила Індонезію U-23 у першому турі міжнародного турніру
Олімпійська збірна України з футболу перемогла Індонезію U-23 у першому турі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revell у Франції.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0.
Синьо-жовті швидко відкрили рахунок. На 9 хвилині Геннадій Синчук замкнув флангову передачу. На 30 хвилині Микола Михайленко подвоїв перевагу, розстрілявши ворота із вбивчої позиції. А на 59 хвилині Олег Федор забив головою та зробив рахунок розгромним.
Tournoi Maurice Revell
Франція
Перший тур
4 червня
Україна U-23 — Індонезія U-23 3:0
Голи: 1:0 — Синчук 9, 2:0 — Михайленко 30, 3:0 — Федор 59.
Нагадаємо, що на груповому етапі турніру Україна також зіграє проти Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.
Розклад матчів України
- 6 червня, 16:00. Україна — Італія
- 8 червня, 18:30. Україна — Панама
- 10 червня, 15:30. Україна — Японія
Нагадаємо, раніше Рух не відпустив 5 гравців до складу олімпійської збірної. Головний тренер львівської команди Віталій Пономарьов прокоментував це рішення.