Олімпійська збірна України здобула 4 перемогу в 4 матчах і виграла груповий етап товариського турніру у Франції

Олімпійська збірна України з футболу перемогла Японію у матчі 4 туру на міжнародному товариському турнірі у Франції.

Матч завершився з рахунком 2:0. Обидва голи на рахунку вінгера Колоса Владислава Велетня.

Наприкінці першого тайму Валентин Рубчинський перехопив м’яч неподалік чужих воріт, відпасував на Данила Сікана, а той віддав Велетню, який з-за меж штрафного майданчика поцілив у дальній нижній кут.

На 55-й хвилині "жовто-сині" розіграли швидку комбінацію на лівому фланзі, після чого Хлань перевів на Велетня, а той потужним ударом "прошив" японського воротаря.

В ендшпілі суперники скоротили відставання. Для команди Руслана Ротаня цей пропущений гол став першим на турнірі.

Tournoi Maurice Revell

Обань, Франція

4-й тур, 10 червня

Україна U-23 — Японія U-19 2:1

Голи: 1:0 — Велетень 42, 2:0 — Велетень 55, 2:1 — Шіогай 81

Україна: Єрмаков, Крупський (Павлюк 87), Салюк, Батагов, Мартинюк, Федор (Ярмолюк 57), Рубчинський, Шостак (Сігєєв 69), Велетень (Кучерявий 69), Хлань, Сікан (Краснопір 69).

Японія: Аракі, Такахасі (Косугі 60), Кіта, Шіокава, Умекі (Хомма 60), Огуру (Ішії 46), Ясуда, Юкутомо (Канда 78), Озекі, Хірої, Шіогай (Мічікаві 87).

Попередження: Огуру 30, Мартинюк 54

Завдяки цій перемозі олімпійська збірна України гарантувала собі перше місце у групі B та здобула путівку у фінал турніру. Суперником "жовто-синіх" буде Кот-д’Івуар U-20.

Нагадаємо, у першому турі українці розгромили Індонезію U-20, у другому знищили Італію U-21, а у третьому впевнено переграли Панаму U-23.