Футбольні союзи Сербії та Швеції відкликали свою підтримку щодо переобрання Інфантіно президентом ФІФА

Футбольні союзи Сербії та Швеції проінформували Джанні Інфантіно, що вони відкликають свою підтримку щодо його переобрання президентом ФІФА у 2027 році.

Про це повідомляє Reuters.

Сербський спортивний орган зазначив, що, попри надісланий лист підтримки на наступну каденцію 56-річного функціонера, зараз організація вимушена відкликати його, оскільки на тлі останніх дій Інфантіно таке рішення стало єдиним раціональним у цій ситуації.

"Футбольний союз Сербії відкликав свою підтримку Джанні Інфантіно на новий термін на посаді президента ФІФА. Нагадуємо, що 25 травня цього року ми надали пану Інфантіно свою підтримку в письмовій формі, але після ретельного аналізу подій, які останнім часом серйозно зашкодили іміджу та репутації як ФІФА, так і її президента, це єдине логічне й раціональне рішення".

Шведи ж своєю чергою повідомили, що аналогічно не бажають бачити Інфантіно наступним очільником ФІФА. Вони аргументували своє рішення відсутністю прозорості та недоліками, які наразі широко розповсюджені в Міжнародній федерації футболу під керівництвом 56-річного функціонера, через що довіра до Інфантіно наразі відсутня.

"На позачерговому засіданні правління, що відбулося в понеділок, Шведська федерація футболу (SvFF) вирішила не підтримувати президента ФІФА Джанні Інфантіно на майбутніх переобраннях. Це рішення ухвалено після тривалої оцінки розвитку подій у ФІФА та керівництва організації. Воно ґрунтується на постійних недоліках у сфері управління, прозорості та менеджменту, що означає, що довіра до керівництва Джанні Інфантіно більше не існує".

Зауважимо, що першим, хто офіційно відкликав свою підтримку Інфантіно, стала Футбольна асоціація Вельсу (FAW). Очікується, що Футбольна асоціація Англії (FA) також доєднається до цієї акції.

Як відомо, 56-річний функціонер раніше отримав 200 листів підтримки його переобрання від 217 футбольних асоціацій, проте ці записки юридично можна відкликати. Ще раніше інформувалося, що Німецький футбольний союз відмовився підписувати такого листа.

Додамо, що наступні вибори президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року.

Нагадаємо, що ФІФА планувала створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)". Вона мала опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких міг стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно виступили УЄФА та КОНКАКАФ. 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії. Після чого Інфантіно відмовився від реалізації цієї ідеї та оголосив про скасування проєкту.

Нещодавно стало відомо, що члени Ради ФІФА хочуть скликати позачергове зібрання через невдоволення рішеннями Інфантіно, одним із наслідків якого може стати прохання від функціонерів, щоб скандальний керівник залишив свою посаду.

Також напередодні відомий журналіст Ромен Моліна розповів, що Інфантіно незабаром лишиться посади, оскільки серед його оточення готується заколот.