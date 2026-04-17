Розслабилися і пішла гра: Сабо – про нічию Шахтаря з АЗ

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо оцінив вихід донецького Шахтаря у півфінал Ліги конференцій.

Про це фахівець розповів у коментарі Футбол Time.

Напередодні Шахтар зіграв унічию з АЗ (2:2) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій та пройшов у півфінал завдяки перемозі в першій зустрічі (3:0). Наступним суперником Шахтаря став Крістал Пелес.

"Розслабилися і пішла гра: травми, карточки, голи. Це говорить про те, що гравці Шахтаря вже подумали, що все: "Ми не пропустимо 4 м'ячі, залишилось 12 хвилин". Ось і розслабились", – розповів Сабо.

