Тренер АЗ підбив підсумки протистояння з Шахтарем

Головний тренер АЗ Лерой Ехтелд висловився про виліт від Шахтаря після матчу-відповіді у чвертьфіналі Ліги конференцій (0:3, 2:2).

Його слова передає Voetbal International.

Наставник алкмарців заявив, що доля протистояння вирішилась у першому поєдинку. Вдома вони намагались відігратись, проте визнав, що шансів практично не було.

"Спочатку було складно, але згодом ми змогли натиснути на суперника та забили двічі. У перерві вирішили грати ще більш атакувально, і це дало трохи більше небезпеки. Гол Шина – це було добре. Якби ми одразу забили третій, ще можна було б повірити в результат. Але після 2:2 все було вирішено – цей гол прийшов занадто швидко. Шкода. Ми ще минулого тижня все зіпсували, пропускаючи надто швидкі голи. Ми заздалегідь вирішили, що деякі гравці сьогодні отримають відпочинок. Сподівались, що ті, хто вийшов сьогодні, покажуть той самий рівень. Тоді в мене є впевненість. Ми хочемо виглядати якнайкраще, тому й підготували цей план, який підтримує вся команда", – сказав Ехтелд.

Зазначимо, що в матчі-відповіді АЗ грав напіврезервним складом, адже готується до фіналу Кубку Нідерландів. 19 квітня алкмарці будуть боротись за трофей із Неймегеном.

Шахтар при цьому вчетверте в історії пробився у півфінал єврокубків. На цій стадії Ліги конференцій "гірники" зіграють із Крістал Пелес, який в 1/4 фіналу пройшов Фіорентину.