Тренер Крістал Пелес висловився про майбутню дуель із Шахтарем у Лізі конференцій

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер після виходу до півфіналу Ліги конференцій поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з донецьким Шахтарем.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Австрійський спеціаліст заявив, що не збирав детальну інформацію, проте трішки вже стежив за виступами "гірників". Він оцінив їх технічні навички та пригадав протистояння з іншим українським грандом на етапі ліги.

"Чесно кажучи, я ще не вивчав їх детально, але бачив їхній склад: вони випустили 6 бразильців та 5 українців, а минулого разу було 7 бразильців та 4 українці, тож я очікую на дуже технічну команду. У нас уже є досвід гри проти українських клубів, оскільки ми грали з київським Динамо на загальному етапі. Тепер у нас є два тижні, щоб підготуватися, належним чином проаналізувати їх, і ми будемо готові, коли настане час", – сказав Гласнер.

Нагадаємо, що "орли" здолали київське Динамо восени з рахунком 2:0. Матчі проти Шахтаря вони проведуть 30 квітня та 7 травня.