Шахтарю не сподобається: захисник Крістал Пелес оцінив шанси на перемогу у Лізі конференцій

Центральний захисник Крістал Пелес Кріс Річардс розповів, що вірить у те, що його команді до снаги тріумфувати у поточному розіграші Ліги конференцій-2025/26.

Його цитує УЄФА.

Англійський клуб став суперником донецького Шахтаря після перемоги у чвертьфіналі турніру над італійською Фіорентиною. Сумарно за двома матчами – 4:2 на користь "орлів".

"Звісно, але якщо хочеш бути найкращим, ти мусиш перемагати найкращих. Сподіваюся, ми зможемо показати хорошу гру (проти Шахтаря – прим. ред.), вийти до фіналу і перемогти, проте ми знаємо, що перед цим у нас ще два матчі", – сказав Річардс.

30 квітня відбудеться перша півфінальна зустріч між Шахтарем та Крістал Пелес, а от матч-відповідь в Англії запланована на 7 травня. Обидва поєдинки розпочнуться о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що "гірники" у чвертьфінальному раунді пройшли нідерландський АЗ. Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:2 на користь донеччан.

Крістал Пелес вперше в історії зіграє проти Шахтаря. Натомість в "орлів" за спиною є один поєдинок із київським Динамо. Очна зустріч відбулася у цьому сезоні-2025/26 Ліги конференцій (груповий етап) та закінчилася перемогою англійського клубу 2:0.