Зірковий легіонер Шахтаря увійшов у символічну збірну чвертьфіналу Ліги конференцій

Правий вінгер донецького Шахтаря Аліссон потрапив у символічну команду матчів-відповідей чвертьфінального раунду Ліги конференцій-2025/26.

Про це інформує SofaScore.

20-річний футболіст став єдиним "гірником" у цій збірній від статистичного порталу.

Гра бразильця, який відзначився голом у другому поєдинку проти нідерландського АЗ, оцінили у 8,1 бали. Аліссон відкрив рахунок у грі в Алкмарі, яка закінчилася бойовою мировою 2:2.

Team of the Week provided by Sofascore

Сумарний рахунок протистояння АЗ проти Шахтаря – 2:5 на користь донеччан.

Команда Арди Турана пробилася до півфіналу Ліги конференцій, де зустрінеться із англійським Крістал Пелес. Перша гра відбудеться 30 квітня (22:00 за київським часом), а матч-відповідь – 7 травня (22:00).

Нагадаємо, що Аліссон виступає за донецький клуб із березня 2025-го. Відтоді провів у футболці донеччан 34 гри (8 м'ячів і 12 асистів).

