Мало хто заперечуватиме це: в УЄФА відреагували на вихід Шахтаря у півфінал Ліги конференцій

В УЄФА підсумували результат матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій, в якому Шахтар зіграв унічию з АЗ, однак за сумою двох зустрічей пробився у півфінал турніру.

Пресслужба асоціації наголосила, що мало хто може заперечити, що українська команда заслуговує на місце у півфіналі,

"Перший тайм був рівним, але після перерви гра по-справжньому ожила. Шахтар заслужено вийшов уперед і створив враження повного контролю над ситуацією. Однак два чудові удари АЗ протягом семи хвилин знову змусили домашніх вболівальників повірити у шанси та помріяти у вихід до наступної стадії. Але Шахтар провів ще одну зі своїх чудових контратак, яку майстерно завершив Лука Мейрелліш. Мало хто може заперечувати, що українська команда заслуговує на місце у півфіналі, тоді як АЗ прославив Ередивізі своїм виходом у чвертьфінал", – йдеться у повідомленні.

Напередодні також було визначено найкращого гравця матчу.

У півфіналі "гірники" зіграють проти переможця пари Фіорентина – Крістал Пелес. В першому їхньому протистоянні англійці виграли з рахунком 3:0.