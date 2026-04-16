Визначився найкращий гравець матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій АЗ – Шахтар

У четвер, 16 квітня, відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій, у якому Шахтар на виїзді зіграв внічию з АЗ та за підсумком двох протистоянь пробився у півфінал турніру.

Найкращим гравцем поєдинку за оцінками SofaScore було визнано вінгера "гірників" Аліссона, який отримав від статистичного порталу 8,1 балів.

Серед гравців АЗ найвищий бал отримав Матей Шин (7,3 бали).

У півфіналі "гірники" зіграють проти переможця пари Фіорентина – Крістал Пелес. В першому їхньому протистоянні англійці виграли з рахунком 3:0.