Визначився найкращий гравець матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій АЗ – Шахтар

Олексій Мурзак — 16 квітня 2026, 22:07
Визначився найкращий гравець матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій АЗ – Шахтар
У четвер, 16 квітня, відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій, у якому Шахтар на виїзді зіграв внічию з АЗ та за підсумком двох протистоянь пробився у півфінал турніру.

Найкращим гравцем поєдинку за оцінками SofaScore було визнано вінгера "гірників" Аліссона, який отримав від статистичного порталу 8,1 балів.

Серед гравців АЗ найвищий бал отримав Матей Шин (7,3 бали).

У півфіналі "гірники" зіграють проти переможця пари Фіорентина – Крістал Пелес. В першому їхньому протистоянні англійці виграли з рахунком 3:0.

Шахтар не програв АЗ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій та пробився у півфінал турніру
Аз Алкмар – Шахтар: відео голів матчу
АЗ – Шахтар 2:2. Як "гірники" пробились у півфінал Ліги конференцій
Шахтар назвав стартовий склад на матч-відповідь проти АЗ у 1/4 фіналу Лізі конференцій
Справу ще не зроблено: Вірт зробив прогноз на матч АЗ – Шахтар у чвертьфіналі Ліги конфренцій

