Протистояння Шахтаря і Полісся, повернення Пономаренка: анонс 24 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга наближається до розв'язки. До завершення чемпіонату залишається трохи більше місяця, а інтрига в боротьбі за медальний комплект лише посилюється.

"Чемпіон" підготував традиційний анонс 24-го туру УПЛ.

П'ятниця, 17 квітня

15:30. Динамо – Зоря

18:00. Оболонь – Полтава

Субота, 18 квітня

13:00. Колос – ЛНЗ

15:30. Металіст 1925 – Кудрівка

Неділя, 19 квітня

13:00. Кривбас – Рух

15:30. Епіцентр – Карпати

Понеділок, 20 квітня

13:00. Олександрія – Верес

18:00. Шахтар – Полісся

Чи допоможе повернення Пономаренка кризовому Динамо?

Дві поспіль поразки команди Ігоря Костка поставили під сумнів не тільки медальні амбіції киян, а й їхні шанси на єврокубки. Вперше з 1988 року Динамо може залишитися без турнірів під егідою УЄФА.

Втім, ситуація ще не катастрофічна. Омолодженому складу киян цілком під силу її виправити. У матчі проти Зорі повернеться в гру Матвій Пономаренко, який через дискваліфікацію пропускав попередній поєдинок проти Металіста 1925.

Луганці не зможуть розраховувати на орендованих у Динамо гравців: нападника Федіра Задорожного, півзахисників Навіна Малиша та Романа Саленка. Ці втрати не критичні, адже ніхто з них не є "залізним" гравцем основи.

Динамівці у першому колі вже втрачали очки в матчі із Зорею (1:1), а тому не мають права на помилку.

Полтава готується до повернення в Першу лігу

Полтава не пройшла випробування в елітному дивізіоні. Новачкам УПЛ бракувало стабільності та підбору кваліфікованих виконавців. Несподівані спалахи, як перемога над Динамо в першому колі, змінювалися тривалими програшними серіями. Кадрові проблеми також не додають оптимізму. Окрім відсторонених раніше голкіпера Валерія Восканяна та Максима Марусича, гру проти киян пропустить основний захисник Євген Місюра.

Оболонь теж не вражає у весняній частині чемпіонату. "Пивоварам" обов'язково потрібно брати максимум очок у матчах проти команд, що претендують на виліт. В іншому випадку киянам доведеться виборювати право грати в УПЛ у перехідних поєдинках.

Колос спробує зупинити ЛНЗ

У попередньому турі Колос та ЛНЗ зіграли свої матчі з однаковим підсумком, але різним підтекстом. Ковалівці не зуміли втримати перемогу в поєдинку з Рухом (1:1), а черкасці здобули стратегічну нічию з прямим конкурентом – Шахтарем (2:2).

Перед початком весняної частини чемпіонату були сумніви, чи втримають чемпіонський темп підопічні Віталія Пономарьова. Наразі "фіолетові" спростовують прогнози скептиків та впевнено йдуть за нагородами. Для ЛНЗ тепер кожна гра як фінал, адже такий шанс потрібно використовувати на всі сто.

Металіст 1925 втрутився в боротьбу за єврокубки

Харків'яни тривалий час сиділи за спинами лідерів, тримаючись на відстані від трійки лідерів чемпіонату. Шість набраних очок у матчах з Динамо (1:0) та Вересом (4:0) допомогли "жовто-синім" переміститися на єврокубкове четверте місце.

У 24-му турі підопічні Младена Бартуловича зустрінуться з Кудрівкою, яка гратиме без дискваліфікованих Дениса Нагнойного та Раймонда Овусу. Перемога над дебютантами УПЛ дозволить Металісту 1925 закріпитися на 4-й сходинці.

Чи скористається Епіцентр проблемами Карпат, що буде з Рухом?

Недільну програму туру відкриє поєдинок у Кривому Розі. Кривбас ще зберігає непогані шанси завершити чемпіонат в зоні єврокубків. Попри усі негаразди, підопічні Патріка ван Леувена не виключилися з боротьби і продовжують набирати очки.

А от кому не позаздриш – так це львівському Руху. Інсайдери навипередки прогнозують "жовто-чорним" зняття команди з професійних змагань. За таких обставин Івану Федику необхідно знайти потрібні слова гравцям та мотивувати їх продовжувати боротьбу.

Особливу увагу привертає поєдинок між Епіцентром та Карпатами. Дебютанти УПЛ зарекомендували себе в еліті з найкращої сторони. Команда Сергія Нагорняка цілком може уникнути перехідних матчів, адже демонструє дуже пристойну гру.

У поєдинку проти Епіцентру Карпатам не допоможуть два лідери – екскапітан Денис Мірошніченко та "мотор" команди Бруніньйо. Чи зуміють "леви" компенсувати втрати та продовжити переможну серію – побачимо безпосередньо в матчі.

Остання можливість для Олександрії

Зміни на тренерському містку Олександрії виявилися запізнилими. Володимир Шаран не чарівник, щоб за місяць реанімувати команду, яка опинилася в глибокій кризі. Поєдинок проти Вереса стане лакмусовим папірцем для "містян". У разі перемоги підопічні Шарана повернуться в боротьбу за місце в еліті.

Верес розгромно поступився Металісту 1925 (0:4) у перенесеному поєдинку і тепер намагатиметься реабілітуватися перед уболівальниками. Тож матч на стадіоні "Ніка" в Олександрії точно не буде прохідним для обох команд.

Битва лідерів на десерт

Донецький Шахтар після єврокубків очікує чергове випробування на міцність – матч із незручним Поліссям. "Гірники" наразі успішно поєднують виступи на двох фронтах, але чи вистачить запалу команді Арди Турану.

Полісся у грі з лідером має підтвердити свої медальні амбіції. У першому колі команди зіграли внічию (0:0). Цілком можливо, що у Львові суперники теж гратимуть обережно. На користь "вовків" може зіграти втома півфіналіста Ліги конференцій після матчу з АЗ (2:2).