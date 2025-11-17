Українська правда
Билися два тайми: Сабо – про перемогу над Ісландією

Олександр Булава — 17 листопада 2025, 18:51
Колишній головний тренер Динамо та національної збірної України Йожеф Сабо оцінив успіх команди Сергія Реброва у поєдинку з Ісландією (2:0) у межах відбору на чемпіонат світу-2026.

Цитує фахівця Footboom.

"Грали непогано, билися два тайми. Десь трохи пощастило в кінцівці поєдинку, але своєю націленістю на результат, вважаю, хлопці по-справжньому заслужили цю перемогу.

Перед матчем я покритикував наших легіонерів, які не завжди в збірній демонструють той рівень, що і в своїх клубах. Радий, що хлопці прислухалися і цього разу не шкодували себе. Загострював гру на правому фланзі Циганков, старався Миколенко. Трубін витягнув два складних м'ячі, дійсно виручив у потрібний момент. А ось Малиновський цього разу не вразив.

Але, хлопці, так потрібно грати постійно, а не відкладати все на останній матч. Тепер з нетерпінням чекатиму поєдинків плейоф – там і суперники непрості, і відповідальність максимальна", – розповів Сабо.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.

Зазначимо, що старт плейоф пропустять два лідери національної команди.

