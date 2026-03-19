Це новий для мене досвід, – Сарапій відреагував на виклик у збірну України

Центральний захисник житомирського Полісся Едуард Сарапій відреагував на виклик у збірну України на березневі ігри.

Про це він висловився у коментарі Українському футболу.

26-річний оборонець сподівається, що заслужив на це запрошення Сергія Реброва.

"Сподіваюся, що я це заслужив. Це новий для мене досвід. Прикро лише, що стільки хлопців повилітали через травми", – сказав Сарапій.

Футболіст "вовків", який замінив травмованого Максима Таловєрова, додав, що знайомий із багатьма збірниками, зокрема він хоче побачити своїх старих друзів – Віталія Миколенка та Олександра Сватка.

Також Сарапій розповів про найближчий матч проти Швеції у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

"У Швеції доволі цікава збірна, особливо якщо брати це покоління. Я розумію, що вся країна дивитиметься пле-оф, тому добре усвідомлюю, що стоятиме на кону для обох команд" – заявив Едуард.

У поточному сезоні-2025/26 Сарапій вже провів 28 поєдинків за житомирський клуб, у яких забив 2 голи.

Нагадаємо, що у заявці національної команди тепер чотири представники Полісся. Окрім Сарапія там також присутні Олексій Гуцуляк, Борис Крушинський та Богдан Михайліченко.

"Синьо-жовті" 26 березня зіграють півфінал плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції. Початок – о 21:45 (за Києвом). Якщо підопічні Реброва здобудуть перемогу, то вийдуть у фінал на тріумфатора протистояння Албанія – Польща.