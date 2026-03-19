Худоб'як дав прогноз на гру проти Швеції та оцінив шанси України у плейоф відбору на ЧС-2026

Колишній футболіст львівських Карпат та збірної України Ігор Худоб'як в ексклюзивному коментарі Чемпіону висловився про шанси команди Сергія Реброва у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Легенда "зелено-білих" переконаний, що на "синьо-жовтих" чекатиме непростий півфінал проти Швеції. Худоб'як наголосив на складі шведської національної команди, яка укомплектована якісними та кваліфікованими гравцями, більшість яких грає у найкращому чемпіонаті світу – Англійській Прем'єр-лізі.

Також Ігор відзначив головного тренера шведів Грема Поттера, який довго працював в Англії. За свою наставницьку кар'єру він попрацював у Суонсі, Брайтоні, Челсі та Вест Гемі.

"Україна має досить хороші шанси на те, аби пройти шведів. Потрібно зіграти дисципліновано, компактно в обороні, нав'язати свою гру, провести багато гарних атак, використавши свої шанси, які будуть виникати по ходу поєдинку, враховуючи, що наш склад буде неповноцінним через травми та дискваліфікації. Думаю, що Україна переможе 2:1", – спрогнозував досвідчений півзахисник.

Також Худоб'як розповів, з яким суперником підопічним Реброва було б легше грати у фіналі плейоф, якщо ті пройдуть команду Поттера.

"Якщо ми переможемо шведів, то хочеться, звісно, аби Албанія пройшла Польщу. Мені здається, що Україні буде складніше грати проти поляків", – запевнив Ігор.

Гравець кіпрського клубу Ерміс порівняв шанси усіх чотирьох національних команд.

"Думаю, що у першому та другому матчах шанси України будуть рівні – 50 на 50. У команди буде дуже невелика перевага, адже усі ці чотири збірні показують у якійсь мірі однаковий футбол", – підсумував футболіст.

Нагадаємо, що зустріч Україна – Швеція запланована на 26 березня. Початок – о 21:45 (за київським часом). Якщо підопічні Реброва здобудуть перемогу, то вийдуть у фінал на тріумфатора протистояння Албанія – Польща. Фінальна гра відбудеться 31 березня.

Додамо, що Сергій Ребров вже визначився із заявкою на березневі матчі, де вже відбулася зміна. Травмованого Максима Таловєрова замінив оборонець житомирського Полісся Едуард Сарапій.