Худоб'як дав прогноз на гру проти Швеції та оцінив шанси України у плейоф відбору на ЧС-2026

Софія Кулай — 19 березня 2026, 17:00
Худоб'як дав прогноз на гру проти Швеції та оцінив шанси України у плейоф відбору на ЧС-2026
Ігор Худоб'як
instagram.com/khudobyak_igor

Колишній футболіст львівських Карпат та збірної України Ігор Худоб'як в ексклюзивному коментарі Чемпіону висловився про шанси команди Сергія Реброва у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Легенда "зелено-білих" переконаний, що на "синьо-жовтих" чекатиме непростий півфінал проти Швеції. Худоб'як наголосив на складі шведської національної команди, яка укомплектована якісними та кваліфікованими гравцями, більшість яких грає у найкращому чемпіонаті світу – Англійській Прем'єр-лізі.

Також Ігор відзначив головного тренера шведів Грема Поттера, який довго працював в Англії. За свою наставницьку кар'єру він попрацював у Суонсі, Брайтоні, Челсі та Вест Гемі.

"Україна має досить хороші шанси на те, аби пройти шведів. Потрібно зіграти дисципліновано, компактно в обороні, нав'язати свою гру, провести багато гарних атак, використавши свої шанси, які будуть виникати по ходу поєдинку, враховуючи, що наш склад буде неповноцінним через травми та дискваліфікації. Думаю, що Україна переможе 2:1", – спрогнозував досвідчений півзахисник.

Також Худоб'як розповів, з яким суперником підопічним Реброва було б легше грати у фіналі плейоф, якщо ті пройдуть команду Поттера.

"Якщо ми переможемо шведів, то хочеться, звісно, аби Албанія пройшла Польщу. Мені здається, що Україні буде складніше грати проти поляків", – запевнив Ігор.

Гравець кіпрського клубу Ерміс порівняв шанси усіх чотирьох національних команд.

"Думаю, що у першому та другому матчах шанси України будуть рівні – 50 на 50. У команди буде дуже невелика перевага, адже усі ці чотири збірні показують у якійсь мірі однаковий футбол", – підсумував футболіст.

Нагадаємо, що зустріч Україна – Швеція запланована на 26 березня. Початок – о 21:45 (за київським часом). Якщо підопічні Реброва здобудуть перемогу, то вийдуть у фінал на тріумфатора протистояння Албанія – Польща. Фінальна гра відбудеться 31 березня.

Додамо, що Сергій Ребров вже визначився із заявкою на березневі матчі, де вже відбулася зміна. Травмованого Максима Таловєрова замінив оборонець житомирського Полісся Едуард Сарапій.

Збірна України з футболу Ігор Худоб'як

Збірна України з футболу

