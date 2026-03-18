Захисник Полісся замінить Таловєрова у складі збірної України

Захисник житомирського Полісся Едуард Сарапій замінить Максима Таловєрова у складі національної збірної України.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Центральний захисник "вовків" був переведений із резервного списку до основного через травму Таловєрова. Гравець Сток Сіті не зможе допомогти "синьо-жовтим" у березні через ушкодження, яке отримав напередодні. За попередніми прогнозами Таловєров вибув до кінця сезону.

Зазначимо, що у березневих матчах також не зможуть допомогти збірній України травмовані Олександр Зінченко, Тарас Михавко, Микола Матвієнко та Артем Довбик. Півфінальний матч проти Швеції пропустять дискваліфіковані Руслан Малиновський та Юхим Конопля.

Щодо Сарапія, то він раніше вже викликався у табір збірної України, але не встиг дебютувати. Захисник перебував на лаві запасних під час матчів з Шотландією (0:0) у Лізі націй та поєдинку проти Англії (0:2) у кваліфікації ЧЄ-2024.

Нагадаємо, що півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 Україна – Швеція відбудеться 26 березня. У разі перемоги "синьо-жовті" зіграють вирішальний поєдинок з тріумфатором пари Польща – Албанія.

