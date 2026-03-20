Гравці Динамо та Полісся вирушили на матч збірної України
УАФ
Футболісти житомирського Полісся та київського Динамо відправились на тренувальний збір збірної України перед вирішальними матчами відбору на плейоф до чемпіонату світу-2026.
Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
Нагадаємо, що збірна України напередодні березневих матчів мала великі кадрові проблеми. Окрім травмованих гравців, півфінальний матч зі Швецією пропустять дискваліфіковані Юхим Конопля та Руслан Малиновський.
Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія". У разі перемоги "синьо-жовті" 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.