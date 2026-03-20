Гравці Динамо та Полісся вирушили на матч збірної України

Футболісти житомирського Полісся та київського Динамо відправились на тренувальний збір збірної України перед вирішальними матчами відбору на плейоф до чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Реклама:

Нагадаємо, що збірна України напередодні березневих матчів мала великі кадрові проблеми. Окрім травмованих гравців, півфінальний матч зі Швецією пропустять дискваліфіковані Юхим Конопля та Руслан Малиновський.

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія". У разі перемоги "синьо-жовті" 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.