Нападник Сіріуса, якого ЗМІ пов'язували зі збірною України, отримав виклик до молодіжної команди Шотландії

Нападник шведського Сіріуса Роббі Юр, про можливу натуралізацію в збірну України якого раніше повідомляли ЗМІ, отримав виклик до молодіжної команди Шотландії U-21 на березневі поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи.

Футболіст матиме можливість грати на цьому рівні 27 березня у протистоянні з Чехією або 31 березня у матчі проти Португалії.

Раніше гравець виступав за юнацьку команду Шотландії U-19, де провів п'ять матчів та забив два голи.

На клубному рівні нападник є є вихованцем шотландського Рейнджерс. За основну команду "джерс" він зіграв лише 2 матчі.

У вересні 2023 року підписав контракт з бельгійським Андерлехтом, де спочатку грав за резервну команду. В основний склад шотландець не зміг пробитися і у березні 2025 року став гравцем шведського Сіріуса.

З того часу Роббі забив за "синьо-чорних" 15 голів у 34 поєдинках та віддав 4 асисти.

Напередодні з'являлася інформація, що Юр, дідусь якого має український паспорт, контактував з УАФ щодо отримання громадянства України. Тоді зазначалося, що найближчим часом 22-річний гравець не очікує виклик у табір "синьо-жовтих", через наявність високої конкуренції на місце нападника в збірній.

До того повідомлялося про інтерес житомирського Полісся у підписанні Роббі Юра. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, керівництво "вовків" зробило пропозицію шведському клубу у розмірі 1,5 мільйонів євро, яку той відхилив.