Два лідери збірної України пропустять старт плейоф відбору на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати на півзахисника Руслана Малиновського та захисника Юхима Коноплю на старті плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Малиновський та Конопля пропустять майбутній матч через перебір жовтих карток. Напередодні обидва отримали попередження у матчі проти Ісландії (2:0) – Руслан на 75-й хвилині, а Юхим на 85-й хвилині гри.

Жовті картки стали для них другими у відбірковому турнірі. Малиновський отримав перше попередження у грі з Азербайджаном (2:1), а Конопля у першій зустрічі з Ісландією (5:3).

Згідно з регламентом турніру, якщо гравець отримав дві жовті картки у двох різних матчах, він пропускає наступну гру через дискваліфікацію.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.