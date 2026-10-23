Ці гравці егоїстичні: Руні розніс футболістів МЮ через публічні випади на адресу клубу

Легенда Манчестер Юнайтед та головний тренер Плимута Вейн Руні негативно відреагував на критику гравців "червоних дияволів" бік тренерського штабу команди на чолі з Майклом Карріком.

Слова наставника цитує Goal.

"Коли висловився Мартінес, я сказав, що це справжній жах, адже так роздягальня може розколотися. Це був початок. Тепер ми побачили те саме з Бруну, і так вчинятимуть інші гравці. Причина в тому, що вони не хочуть брати на себе відповідальність. Можна погоджуватися чи не погоджуватися зі словами Бруну, але потрібно відповідати за свої дії на полі. Гравці мають брати відповідальність як команда", – сказав Руні.

Колишній форвард пригадав, як іноді теж не розмовляв із сером Алексом Фергюсоном, але при цьому віддавався на всі сто відсотків на футбольному полі.

"Бували часи, коли ми із сером Алексом Фергюсоном не розмовляли, але на полі я був готовий за нього пройти крізь стіну. Ці гравці егоїстичні. Вони думають про себе, а не про партнерів, тренера, персонал чи вболівальників. Якщо щось іде не так, як їм хочеться, вони поводяться як діти, влаштовують істерику та перекладають провину на інших. Їм потрібно подивитися на себе", – додав Вейн.

Окремо наставник Плимута запевнив, що нинішня форма капітана МЮ Бруну Фернандеша недостатня, аби допомагати "червоним дияволам" у поточному сезоні-2026/27.

Нагадаємо, що португальський футболіст розкритикував план тренерського штабу на чолі з Карріком на матч Ліги чемпіонів проти Комо (поразка 1:4). Перед цим аргентинський захисник Лісандро Мартінес в інтерв'ю виступив із критикою у бік керівництва клубу, відзначивши невдалу трансферну політику та постійну зміну тренерів у команді. Згодом його було оштрафовано через відповідну заяву.

Відзначимо, що Манчестер Юнайтед не перемагає вже в останніх 7-ми іграх. Востаннє "червоні дияволи" тріумфували 10 вересня, коли у стартовому турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 розгромили азербайджанський Сабах (4:0).

Після 3-х турів ЛЧ підопічні Карріка набрали лише 3 бали та посідають 20-те місце у загальній турнірній таблиці ЛЧ. В АПЛ справи у МЮ також йдуть не гладко. Манчестерський клуб з 7 очками після 7-ми турів займає лише 13-ту сходинку.