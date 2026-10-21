Комо з дублем Паса декласував Манчестер Юнайтед, Галатасарай здолав Лілль у 3 турі Ліги чемпіонів

У середу, 21 жовтня, відбулася низка матчів 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

На початку ігрового дня Манчестер Юнайтед зазнав розгромної поразки від Комо. Героєм зустрічі став Ніко Пас, який оформив у цій зустрічі дубль та відзначився асистом на Анастісіоса Дувікаса.

Таким чином, на рахунку 22-річного аргентинця 2 забиті м'ячі та 3 результативні передачі у 3-х матчах Ліги чемпіонів у поточному сезоні. Хакобо Рамон також долучився до перемоги своєї команди, забивши заключний гол на 76-й хвилині.

Зіркзе під завісу зустрічі забив для "манкуніанців" гол престижу, але це не врятувало англійський гранд від фіаско.

Своєю чергою Галатасарай та Лілль також продемонстрували результативну гру. Першим відзначився Акгюн вже на 2-й хвилині.

Утім, вже через 5 хвилин Діаун відновив паритет. На користь команди Окан Бурука призначили пенальті, але арбітр згодом скасував своє рішення після перегляду ВАР.

Зрештою перший тайм завершився за рахунку 2:2. Діаун відзначився дублем, а росіянин Батраков зрівняв цифри на табло. Але вже у другій половині зустрічі "доги" пропустили два голи та зазнали поразки. Озер зрізав м'яч у свої ворота, а зірковий Осімген поставив крапку у цьому протистоянні.

Ліга чемпіонів – Загальний етап

3 тур, 21 жовтня

Комо – Манчестер Юнайтед – 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 2 Пас, 2:0 – 49 Дувікас, 3:0 – 57 Пас, 4:0 – 76 Рамон, 4:1 – 90+1 Зіркзе

Лілль – Галатасарай – 2:4 (2:2)

Голи: 0:1 – 2 Акгюн, 1:1 – 7 Діаун, 2:1 – 39 Діаун, 2:2 – 44 Батраков, 2:3 – 52 Озер (автогол), 2:4 – 61 Осімхен

Решта поєдинків розпочнеться о 22:00 за київським часом. Донецький Шахтар на виїзді поміряється силами з міланським Інтером, Баварія прийматиме Арсенал, а мадридський Реал зіграє з РБ Лейпциг. Також свої матчі проведуть Астон Вілла, Бетіс, Брюгге та лісабонський Спортинг.

Нагадаємо, що у попередніх матчах Ліги чемпіонів ПСЖ переграв Барселону, Ман Сіті розбив АЕК, а перемоги здобули Ліверпуль та Наполі.