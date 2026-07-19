Руні дотримався слова: легенда збірної Англії повторив греблю вікінгів через програш у парі Голанду

Збірна Норвегії стала однією з головних сенсацій чемпіонату світу-2026, а її вболівальники прославилися на весь світ завдяки видовищному святкуванню, яке отримало назву "гребля вікінгів".

Ще перед матчем 1/8 фіналу проти Бразилії легендарний нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні, який працює експертом BBC на мундіалі, пообіцяв: якщо норвежці виб'ють "селесао", він повторить знамените святкування не на трибунах, а просто в човні.

Після сенсаційної перемоги скандинавів Ерлінг Голанд одразу нагадав англійцю про його слова.

"Вейні, друже, Вейн Руні… Чекаю, що ти вирушиш на прогулянку на веслах", — звернувся нападник до легенди англійського футболу.

Руні відповідати за свої слова не відмовився.

"Так, я людина слова. Можливо, доведеться зробити це на Гудзоні, коли ми будемо в Нью-Йорку", — відповів він.

І справді виконав обіцянку. Уже під час перебування в Нью-Йорку Руні сів у човен разом із колишніми футболістами Джо Гартом та Мікою Річардсом і повторив знамениту "греблю вікінгів" просто на річці Гудзон.

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Під час імпровізованого перформансу Руні записав відеозвернення до Голанда.

"Ерлінгу, як і обіцяв, ми влаштовуємо нашу греблю на Гудзоні", — сказав англієць.

🚣‍♂️🇳🇴 Wayne Rooney said if Norway get to the quarter-finals he'll row down the River Mersey.



He's a man of his word.

pic.twitter.com/8RMKyORJkj — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 18, 2026

Нагадаємо, збірна Норвегії стала однією з головних сенсацій ЧС-2026. Команда вперше у своїй історії дісталася чвертьфіналу світової першості, де лише в додатковий час поступилася Англії з рахунком 1:2 після драматичного камбеку "трьох левів".

Тим не менш, норвежців як героїв зустріли на батьківщині багатотисячною армією фанатів.