Капітан МЮ публічно розкритикував план на гру від тренера після розгромної поразки від Комо у Лізі чемпіонів

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш розкритикував план тренерського штабу команди на чолі з Майклом Карріком не пресингувати суперників у матчі Ліги чемпіонів проти Комо.

Його слова передає Sky Sports.

"Це рішення тренерського штабу – не тиснути "один в один", а іноді залишати трохи простору ззаду і намагатися відібрати м'яч у перший момент, чекати на них, віддавати їм м'яч. Але іноді, коли ти занадто часто віддаєш м'яч таким командам, вони набирають впевненості; у них так багато гравців за м'ячем, що змушують тебе багато бігати, що викликає роздратування, і тоді, звісно, коли ти відбираєш м'яч, ногам і голові набагато важче змусити все працювати".

Португальський півзахисник додав, що відзначити такі помилки – це зона відповідальності наставника команди та асистентів, а не його.

"Це завдання тренера та персоналу – це помітити, а н е моє. Я просто сказав, що, на мою думку, іноді нам треба бути сміливішими під тиском, намагатися ризикнути й пресингувати дуже високо, змушуючи суперників почуватися некомфортно – так, як вони це робили з нами".

За словами Фернандеша, перший гол від Паса, який пропустила команда на 2-й хвилині, став можливий внаслідок відсутності пресингу з боку "манкуніанців" у цьому поєдинку.

"Центральний захисник йшов за мною аж до моєї половини поля. Іноді нам доводилося робити це всією командою, але ми не змогли цього зробити. Команда, яка любить грати через центр і використовує короткі паси, – якщо дати їй занадто багато часу на м'ячі, щоб подумати та розіграти м'яч у центрі поля, вона створює великий простір на флангах, саме так вони й зробили. Перший гол – саме звідти".

Зазначимо, що англійський гранд поступився італійській команді із рахунком 1:4. Дублем та асистом у зустрічі відзначився 22-річний Ніко Пас.

Підопічні Майкла Карріка протягом цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів зазнали двох поразок та здобули одну перемогу. У стартовому турі МЮ здолав азербайджанський Сабах (4:0), а згодом поступився мадридському Атлетико (0:2).

Наразі команда посідає 23-тю позицію у турнірній таблиці, перебуваючи у списку колективів, котрі пройдуть до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що після гри з "матрацниками" Лісандро Мартінес в інтерв'ю виступив із критикою у бік керівництва клубу, відзначивши невдалу трансферну політику та постійну зміну тренерів у команді.

Згодом клуб оштрафував гравця за ці заяви.