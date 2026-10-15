Манчестер Юнайтед оштрафував Мартінеса за критику керівництва клубу
Манчестер Юнайтед оштрафував центрального захисника команди Лісандро Мартінеса за критику керівництва клубу, яку він висловив після поразки від мадридського Атлетико у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє ВВС.
Розмір штрафу не розголошується. Аргентинець після цього перепросив за свої слова.
"Сьогодні я зустрівся з керівництвом клубу та головним тренером. Це була дуже позитивна розмова, під час якої ми змогли обмінятися думками та відкрито поговорити про те, що сталося після матчу у вівторок.
Усім відомо, що я емоційна людина і що живу футболом із величезною пристрастю. Розчарування від поразки призвело до того, що я висловив свої почуття в час і місці, які, можливо, були неналежними, і за це я хочу вибачитися.
Наш клуб є найкращим, коли ми всі єдині, і я визнаю, що мої слова в той момент цьому не допомогли.
Я знаю, що кожна людина в Манчестер Юнайтед робить усе можливе для досягнення нашої спільної мети: принести той успіх, на який заслуговують цей клуб та його вболівальники.
Тепер, коли ця ситуація залишилася позаду, ми повністю зосереджені на тому, щоб перемагати разом", – заявив Мартінес.
Зауважимо, що напередодні "манкуніанці" зазнали поразки від підопічних Дієго Сімеоне (0:2) у 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів, пропустивши голи від Вільмара Барріоса та Адемоли Лукмана.
Наприкінці гри англійці залишилися у меншості через фол у захисті з боку Лені Йоро, який призвів до червоної картки.
Лісандро Мартінес у післяматчевому інтерв'ю виступив із критикою у бік керівництва клубу, відзначивши, невдалу трансферну політику та постійну зміну тренерів у команді.
Наразі існують серйозні сумніви щодо довгострокового майбутнього центрального захисника на "Олд Траффорд". Його чинний контракт закінчується в кінці сезону, але клуб має можливість продовжити його на 12 місяців.