Манчестер Юнайтед оштрафував Мартінеса за критику керівництва клубу

Манчестер Юнайтед оштрафував центрального захисника команди Лісандро Мартінеса за критику керівництва клубу, яку він висловив після поразки від мадридського Атлетико у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє ВВС.

Розмір штрафу не розголошується. Аргентинець після цього перепросив за свої слова.

"Сьогодні я зустрівся з керівництвом клубу та головним тренером. Це була дуже позитивна розмова, під час якої ми змогли обмінятися думками та відкрито поговорити про те, що сталося після матчу у вівторок.

Усім відомо, що я емоційна людина і що живу футболом із величезною пристрастю. Розчарування від поразки призвело до того, що я висловив свої почуття в час і місці, які, можливо, були неналежними, і за це я хочу вибачитися.

Наш клуб є найкращим, коли ми всі єдині, і я визнаю, що мої слова в той момент цьому не допомогли.

Я знаю, що кожна людина в Манчестер Юнайтед робить усе можливе для досягнення нашої спільної мети: принести той успіх, на який заслуговують цей клуб та його вболівальники.

Тепер, коли ця ситуація залишилася позаду, ми повністю зосереджені на тому, щоб перемагати разом", – заявив Мартінес.