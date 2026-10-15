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Манчестер Юнайтед оштрафував Мартінеса за критику керівництва клубу

Олександр Булава — 15 жовтня 2026, 22:41
Манчестер Юнайтед оштрафував Мартінеса за критику керівництва клубу
Лісандро Мартінес
Getty Images

Манчестер Юнайтед оштрафував центрального захисника команди Лісандро Мартінеса за критику керівництва клубу, яку він висловив після поразки від мадридського Атлетико у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє ВВС.

Розмір штрафу не розголошується. Аргентинець після цього перепросив за свої слова.

"Сьогодні я зустрівся з керівництвом клубу та головним тренером. Це була дуже позитивна розмова, під час якої ми змогли обмінятися думками та відкрито поговорити про те, що сталося після матчу у вівторок.

Усім відомо, що я емоційна людина і що живу футболом із величезною пристрастю. Розчарування від поразки призвело до того, що я висловив свої почуття в час і місці, які, можливо, були неналежними, і за це я хочу вибачитися.

Наш клуб є найкращим, коли ми всі єдині, і я визнаю, що мої слова в той момент цьому не допомогли.

Я знаю, що кожна людина в Манчестер Юнайтед робить усе можливе для досягнення нашої спільної мети: принести той успіх, на який заслуговують цей клуб та його вболівальники.

Тепер, коли ця ситуація залишилася позаду, ми повністю зосереджені на тому, щоб перемагати разом", – заявив Мартінес.

Зауважимо, що напередодні "манкуніанці" зазнали поразки від підопічних Дієго Сімеоне (0:2) у 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів, пропустивши голи від Вільмара Барріоса та Адемоли Лукмана.

Наприкінці гри англійці залишилися у меншості через фол у захисті з боку Лені Йоро, який призвів до червоної картки.

Лісандро Мартінес у післяматчевому інтерв'ю виступив із критикою у бік керівництва клубу, відзначивши, невдалу трансферну політику та постійну зміну тренерів у команді.

Наразі існують серйозні сумніви щодо довгострокового майбутнього центрального захисника на "Олд Траффорд". Його чинний контракт закінчується в кінці сезону, але клуб має можливість продовжити його на 12 місяців.

Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес

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