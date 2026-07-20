Сумно бачити таке від Мессі: Руні розкритикував Ліонеля за поведінку у фіналі ЧС-2026

Екснападник збірної Англії Вейн Руні розкритикував капітана Аргентини Ліонеля Мессі за епізод з Марком Кукурельєю у фіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Daily Mail.

Інцидент між гравцями стався після вилучення Енцо Фернандеса, який отримав другу жовту картку за небезпечний фол проти Пау Кубарсі. Мессі вступив у словесну перепалку із Кукурельєю, під час якої іспанець щось сказав Ліонелю. Потім захисник прикрив рот і продовжив говорити. Мессі миттєво почав активно апелювати до арбітра, вимагаючи покарати суперника.

За регламентом ЧС-2026 футболіст може отримати червону картку за спілкування з опонентом із навмисно прикритим ротом. Раніше на турнірі за подібне порушення вже був вилучений півзахисник Парагваю Мігель Альмірон, тому Мессі сподівався на аналогічне рішення щодо Кукурельї.

Messi, Cucurella ağzını kapattı diyerek kırmızı istedi! pic.twitter.com/4KaG0QM5qC — Anında Gol ⚽️ (@Anindagol9) July 19, 2026

Поведінка капітана збірної Аргентини обурила Руні, який розкритикував дії нападника.

"Це відчай. Ми знаємо, що Аргентина грає саме так. Але є одна річ, яку хочеться бачити завжди, – це чесна спортивна поведінка. І було сумно бачити, як Ліонель Мессі вчинив саме так", – підсумував Руні.

Нагадаємо, Аргентина вийшла до фіналу з першого місця своєї групи та вибивши у плейоф Кабо-Верде, Єгипет, Швейцарію, а потім і Англію. Капітан Ліонель Мессі посів друге місце після Кіліана Мбаппе в рейтингу "Золотої бутси" з вісьмома голами на чемпіонаті світу-2026.

Раніше повідомлялося, що голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес встановив історичне досягнення у фіналі чемпіонату світу-2026.