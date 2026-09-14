Лише одна перемога в чотирьох матчах чемпіонату говорить сама за себе: Руні – про результати МЮ на старті сезону

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні заявив, що, попри деякі хороші моменти, "червоні дияволи" невдало розпочали поточний сезон, зважаючи на лише одну здобуту ними перемогу в чотирьох матчах чемпіонату.

Його слова передає BBC.

"Юнайтед уже відстає від Сіті на вісім очок, і Майкл Каррік, без сумніву, буде розчарований тим, як команда розпочала сезон. Були й хороші моменти, але лише одна перемога в чотирьох матчах чемпіонату говорить сама за себе".

Утім, Руні зазначив, що під час дербі проти Манчестер Сіті в 4-му турі Англійської Прем'єр-ліги (0:1) команда Майкла Карріка виглядала більш впевнено у першому таймі, попри поразку.

"На мою думку, Манчестер Юнайтед був кращою командою і домінував над Сіті аж до перерви, але гравці Юнайтед занадто часто порушували правила, що дозволило уповільнити темп гри, а це ідеально підійшло Сіті. Як тільки Сіті забив гол, команда блискуче контролювала хід гри, а Юнайтед просто не зміг продемонструвати достатню якість гри, особливо в атакувальній зоні".

За словами колишнього футболіста збірної Англії, зарахування голу Голанда у цій зустрічі було помилкою арбітрів.

"Гол Голанда не мав бути зарахований – це був офсайд, але щойно Сіті вийшов уперед, вони використали весь свій ігровий хист та вміння керувати грою, щоб звести Юнайтед нанівець. Вони обмежили суперника практично одним шансом і самі не виглядали в жодній небезпеці".

Окрім того, він негативно відгукнувся про трансферну політику, яку провів манчестерський клуб у цьогорічне літнє трансферне вікно.

"Коли закрилося трансферне вікно, я відчував, що Юнайтед все ще потребує кращих гравців – не лише для конкуренції за місця в складі та підстраховки у всіх турнірах, а й для того, щоб виходити на поле під час матчів, додавати якості та змінювати хід гри. Сьогодні ти просто чекав, коли когось випустять на поле, щоб той зробив внесок, але, поглянувши на лаву запасних, бачив, що там не було багато гравців, здатних створити загрозу в атаці. Усе це виглядало дещо беззубо".

Зауважимо, що наразі "манкуніанці" з 4 очками посідають 13 місце в турнірній таблиці англійської першості.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе 16 вересня проти Брайтона у межах 1/16 фіналу Кубку футбольної ліги. Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що МЮ хоче продовжити співпрацю із капітаном команди Бруну Фернандешем.