Зовсім не замислювався про свою посаду: Каррік – про можливе звільнення з Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік зізнався, чи відчуває, що він перебуває на межі звільнення в англійському клубі, зазначивши, що зовсім не задумується над своєю посадою.

Наставника цитує сайт "червоних дияволів".

"Я зовсім не замислювався про свою посаду. Це (мої думки) – насамперед про вболівальників. Я був одним із них – спостерігав за тим, що відбувається, і був зовсім не був задоволений", – заявив Каррік.

Раніше повідомлялося, що англійський колектив може очолити колишній наставник збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн. А от варіант із головний тренер Брайтона Фабіаном Гюрцелером відпав.

45-річний фахівець відреагував на коментар капітана МЮ Бруну Фернандеша, який розкритикував план тренерського штабу на чолі з Карріком на матчі Ліги чемпіонів проти Комо.

"Тут мова не про мене. Тут не йдеться про те, щоб грати за мене, а про те, щоб грати за цей футбольний клуб. Це відповідальність, яка з цим пов'язана. Незалежно від того, чи обіймаю цю посаду, я несу відповідальність перед футбольним клубом і вболівальниками. Я завжди віддаю все, що в мене є – абсолютно все, дбаю про це, все моє життя обертається навколо цього. Послухайте, все може йти добре, а може й не дуже, але я справді віддаю все, що тільки можу. Справа насправді не в мені, а в тому, що ми всі, як персонал, віддаємо цьому футбольному клубу", – сказав Каррік.

Нагадаємо, що Каррік очолює МЮ із травня 2026-го (12 ігор). До цього керував командою у ролі виконувача обов'язків головного тренера (16 зустрічей).

В останньому поєдинку манчестерський клуб сенсаційно був розгромлений італійським Комо (1:4) у 3-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27. Команда Карріка спромоглася лише на гол престижу, який оформив Зіркзе у компенсований до зустрічі час.

Після 3-х турів Манчестер Юнайтед набрав лише 3 бали та посідає 20-те місце у загальній турнірній таблиці ЛЧ. В АПЛ справи у "червоних дияволів" також йдуть не гладко. Підопічні Карріка з 7 очками після 7-ми турів займають лише 13-ту сходинку.

У найближчому поєдинку МЮ зіграє вдома проти Борнмута у межах 8-го туру англійської першості – 25 жовтня о 16:00 (за київським часом).