Руні може подати до суду на експартнера по збірній Англії

Легендарний ексфорвард збірної Англії Вейн Руні може подати до суду на свого колишнього партнера по національній команді Енді Керролла.

Про це повідомляє The Sun.

Керролл незабаром випустить свою автобіографію, яка вже готується до друку. В ній ексфорвард Ліверпуля стверджує, що під час перебування в таборі збірної Англії в готельному номері Руні постійно було багато ящиків з пивом і пачок цигарок.

Руні це розлютило: він категорично заперечує цю інформацію та вимагає спростування. Доводити свою правоту Вейн готовий навіть у судовому порядку.

Керролл викликався до лав збірної Англії з 2010 до 2012 року, сумарно відзначившись 2 голами в 9 матчах.

Раніше Руні прокоментував невдалий старт сезону від Манчестер Юнайтед.