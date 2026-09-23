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Руні може подати до суду на експартнера по збірній Англії

Олег Дідух — 23 вересня 2026, 16:44
Руні може подати до суду на експартнера по збірній Англії
Вейн Руні
Getty Images

Легендарний ексфорвард збірної Англії Вейн Руні може подати до суду на свого колишнього партнера по національній команді Енді Керролла.

Про це повідомляє The Sun.

Керролл незабаром випустить свою автобіографію, яка вже готується до друку. В ній ексфорвард Ліверпуля стверджує, що під час перебування в таборі збірної Англії в готельному номері Руні постійно було багато ящиків з пивом і пачок цигарок.

Руні це розлютило: він категорично заперечує цю інформацію та вимагає спростування. Доводити свою правоту Вейн готовий навіть у судовому порядку.

Керролл викликався до лав збірної Англії з 2010 до 2012 року, сумарно відзначившись 2 голами в 9 матчах.

Раніше Руні прокоментував невдалий старт сезону від Манчестер Юнайтед.

Керролл Вейн Руні

Вейн Руні

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