Це відображає поточний стан справ у клубі: Мартінес розкритикував керівництво МЮ після поразки від Атлетико

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес розкритикував керівництво свого клубу після поразки від мадридського Атлетико у Лізі чемпіонів, зазначивши, що саме це відображає поточний стан справ у колективі.

Його слова передає ESPN.

"Дуже погано. Дуже погано. Мені доводиться дуже стримувати себе, але іноді це як дзеркало, яке відображає, у якому стані зараз перебуває наш клуб". Ми провели фантастичний сезон минулого року, і тепер ми очікуємо більшого від лідерів, щоб більше гравців боролися за перемогу, адже багато команд також виставляють чимало гравців. У Атлетико чудова команда, і вони заслуговують на сьогоднішню перемогу".

Аргентинський футболіст заявив, що очікував більше інвестицій від керівних кіл Манчестер Юнайтед.

"Але я очікую більших інвестицій. На 100%. Я очікую більшого від нашого технічного директора. Маю бути чесним: як гравці, ми маємо докладати більше зусиль, але для формування сильного складу також важливо бути готовими до таких вечорів".

Водночас Мартінес наголосив, що його не влаштовує політика клубу з регулярними змінами тренерів. На питання про тиск, який зараз чиниться на наставника команди Майкла Карріка, він відповів, що 45-річний фахівець працює на межі можливостей.

"Не можна постійно міняти, міняти, міняти тренера. А як щодо інших аспектів? Більше я сказати не можу. Сьогодні ввечері легко звинувачувати тренера, легко звинувачувати гравців, але ми також маємо звернути увагу на інші аспекти. Він, Каррік, робить усе, що в його силах. Кожен сезон – це щось нове. Не можна залишатися на тому, що робилося минулого сезону".

Футболіст відзначив, наскільки складно команді адаптуватися до змін із кожним сезоном. Наостанок він зазначив, що результат матчу з "матрацниками" викликало у нього роздратування, зважаючи на старання команди.

"Команди знають, як ти граєш, вони знають кожну деталь, і якщо ти не змінишся, наступний сезон стане великою проблемою. Минулого сезону ми зробили все, ми заклали основу для створення чудової команди. Це дратує, розчаровує – приїжджати сюди й не бачити, як моя команда намагається досягти тут чудового результату".

Зауважимо, що "манкуніанці" зазнали поразки від підопічних Дієго Сімеоне (0:2) у 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів, пропустивши голи від Вільмара Барріоса та Адемоли Лукмана.

Наприкінці гри англійський гранд залишився у меншості через фол у захисті з боку Лені Йоро, який призвів до червоної картки.

Водночас Манчестер Юнайтед посідає 13-те місце у турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату, заробивши за 6 турів 6 очок.

Напередодні стало відомо, що Манчестер Юнайтед розглядає варіант зі звільненням Карріка заради італійського тренера Антоніо Конте.