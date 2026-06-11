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Легенда МЮ підтримав несподіваний вибір тренера збірної Англії на ЧС-2026

Софія Кулай — 11 червня 2026, 11:40
Легенда МЮ підтримав несподіваний вибір тренера збірної Англії на ЧС-2026
Томас Тухель
Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні підтримав головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля.

Його цитує BBC.

Колишній нападник "трьох левів" відзначив вибір складу національної команди від Тухеля на чемпіонат світу-2026.

Також Руні вважає 52-річного спеціаліста наставником найвищого рівня, який може привести збірну до перемоги на Мундіалі.

"Звичайно, є причини, чому він не взяв Коула Палмера, Філа Фодена або Гаррі Магвайра, і є причини, чому він обрав інших футболістів, але я йому довіряю.

Я вважаю його тренером найвищого рівня. Він розуміє, що поставлено на карту, і обрав команду, яка, на його думку, може боротися за перемогу на чемпіонаті світу. Це дискусійне питання, і я б ухвалив кілька інших рішень, але саме тому він і є тренером збірної Англії. Він тут для того, щоб приймати такі рішення. Нам просто потрібно його підтримати", – заявив Руні.

Раніше наставник збірної Англії пояснив свій вибір заявки на ЧС-2026, а також окремо прокоментував відсутність гравця Челсі Коула Палмера.

Зазначимо, що на груповому етапі підопічні Тухеля зіграють проти Хорватії (17 червня), Гани (23 червня) та Панами (28 червня). Мундіаль триватиме з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці.

Раніше повідомлялося, що ключовий нападник "трьох левів" Гаррі Кейн оновив власний бомбардирський рекорд у національній команді.

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Томас Тухель збірна Англії з футболу Вейн Руні

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