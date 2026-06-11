Легенда МЮ підтримав несподіваний вибір тренера збірної Англії на ЧС-2026
Легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні підтримав головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля.
Його цитує BBC.
Колишній нападник "трьох левів" відзначив вибір складу національної команди від Тухеля на чемпіонат світу-2026.
Також Руні вважає 52-річного спеціаліста наставником найвищого рівня, який може привести збірну до перемоги на Мундіалі.
"Звичайно, є причини, чому він не взяв Коула Палмера, Філа Фодена або Гаррі Магвайра, і є причини, чому він обрав інших футболістів, але я йому довіряю.
Я вважаю його тренером найвищого рівня. Він розуміє, що поставлено на карту, і обрав команду, яка, на його думку, може боротися за перемогу на чемпіонаті світу. Це дискусійне питання, і я б ухвалив кілька інших рішень, але саме тому він і є тренером збірної Англії. Він тут для того, щоб приймати такі рішення. Нам просто потрібно його підтримати", – заявив Руні.
Раніше наставник збірної Англії пояснив свій вибір заявки на ЧС-2026, а також окремо прокоментував відсутність гравця Челсі Коула Палмера.
Зазначимо, що на груповому етапі підопічні Тухеля зіграють проти Хорватії (17 червня), Гани (23 червня) та Панами (28 червня). Мундіаль триватиме з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці.
Раніше повідомлялося, що ключовий нападник "трьох левів" Гаррі Кейн оновив власний бомбардирський рекорд у національній команді.