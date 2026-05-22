Він не відігравав вирішальної ролі: Тухель пояснив відсутність Палмера у заявці збірної Англії на ЧС-2026

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель пояснив, що атакувального півзахисника лондонського Челсі Коула Палмера немає у заявці команди на чемпіонат світу 2026 року через його результативність у поточному сезоні.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

"Коул Палмер не був таким результативним, як у попередніх сезонах, він не часто виходив на поле і не відігравав вирішальної ролі". Він також претендує на позицію правого півзахисника, але ми віддали перевагу Джуду Беллінгему, Моргану Роджерсу та Еберечі Езе – це видатні гравці, які провели кращий сезон і відіграли більш вирішальну роль у наших матчах, ніж Коул".

Нагадаємо, 22 травня Тухель оголосив заявку збірної Англії на ЧС-2026. Окрім Палмера, до неї також не потрапили Трент Александер-Арнольд, Філ Фоден, Гаррі Магвайр і Люк Шоу.

Зауважимо, що напередодні Тухель зізнався, що був здивований публічною заявою центрального захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра про те, що він "шокований і розчарований" своїм непотраплянням до заявки команди на чемпіонат світу 2026 року.

Також зазначимо, що на груповому етапі збірна Англії зіграє проти Хорватії, Гани та Панами. Турнір триватиме з 11 червня до 19 липня у США, Канада та Мексиці.