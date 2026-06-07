Кейн оновив бомбардиський рекорд збірної Англії напередодні ЧС-2026

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн забив 79-й гол у складі національної команди.

32-річний нападник відзначився результативним ударом у товариському матчі проти Нової Зеландії (1:0), який відбувся 6 червня.

Кейн оновив власний бомбардирський рекорд, довівши показник до 79 голів. Для цього англійцю знадобилося провести 113 поєдинків.

В історичному рейтингу бомбардирів збірної Англії Кейн значно випереджає Вейна Руні (53 голи) та легендарного Боббі Чарльтона (49 голів).

У списку бомбардирів міжнародного футболу англієць піднявся на 11-те місце, зрівнявшись із Неймаром (Бразилія) та Годфрі Чіталу (Замбія), які також забили по 79 голів. До 9-ї сходинки, на якій розмістився Ференц Пушкаш (80), залишилося забити один гол.

Нагадаємо, що збірна Англії виступатиме на чемпіонаті світу 2026 року в групі L, де її суперниками будуть команди Хорватії, Гани та Панами.

Раніше Гаррі Кейн оцінив свої шанси на здобуття Золотого м'яча-2026.